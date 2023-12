Siracusa, botte alle figlie e alla moglie. Lei lo denuncia e lui finisce in carcere

Un 48enne è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per maltrattamenti in famiglia. L’uomo – originario dello Sri Lanka – è accusato di avere maltrattato la moglie e le due figlie con percosse, minacce e ingiurie. La moglie, a seguito dell’ennesimo episodio, si è rivolta ai carabinieri denunciando l’accaduto. Le indagini, coordinate dalla procura di Siracusa, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che adesso è stato portato in carcere.