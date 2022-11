Siracusa, un chilo di droga tra hashish e marijuana a casa di un 22enne

Quasi settecento grammi di hashish e trecento di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia a Siracusa. Le sostanze stupefacenti erano a casa di un 22enne con alle spalle precedenti per reati in materia di droga. Gli agenti hanno compiuto una perquisizione domiciliare, trovando anche 12 piantine di marijuana giunte a maturazione. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche 3485 euro in contanti. La somma è ritenuta provento dell’attività di spaccio. In attesa del processo con rito direttissimo, il giovane è stato collocato ai domiciliari.