Siracusa, trova portafoglio con 500 euro e lo consegna ai carabinieri

Una storia a lieto fine quella che vede protagonista la città di Siracusa. Qui un uomo, di passaggio dal centro aretuseo, ha trovato un portafoglio con 500 euro in contanti, un bancomat e altri documenti personali e lo ha restituito ai carabinieri. L’autore del gesto è un libero professionista dell’età di 33 anni di Priolo Gargallo. Una volta redatto il verbale, come da procedura, i militari hanno rintracciato la proprietaria: una pensionata di Siracusa che ha raccontato che quei 500 euro appartenevano alla pensione appena ritirata. La donna ha poi chiesto ai carabinieri di conoscere il 33enne per poterlo ringraziare di persona.



