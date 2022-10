Siracusa, tre arresti per rapina a gioielleria

La polizia e i vigili urbani sono intervenuti ieri sera a Siracusa per arrestare tre rapinatori. Originari del Catanese e di età compresa tra 35 e 41 anni, avevano preso di mira una gioielleria. Il trio si era introdotto nell’esercizio commerciale con il volto travisato e con in pugno un’arma da sparo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine riuscendo a bloccare i rapinatori in corso Gelone. Con loro avevano gioielli per il valore di 3600 euro. L’arma utilizzata per minacciare i dipendenti è risultata essere a salve.