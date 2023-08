Da Siracusa un modello di esportazione per gli Stati Uniti. «Promuovere sviluppo economico e innovazione»

La Syracuse Academy e la Texas Christian University hanno avviato una collaborazione con l’azienda siciliana Inalme, specializzata nella produzione di integratori alimentari, cosmetici e dispositivi medici.

Tredici studenti del programma di Mba della Neeley School of Business della Tcu, guidati dai professori Laura Meade, Joe Roh e Sebastiano Patti, docente di Economia all’Università di Catania, hanno approfondito lo sviluppo aziendale di Inalme durante il loro corso di studi a Siracusa. Dopo una visita agli uffici e laboratori, e uno studio approfondito del settore, gli studenti hanno analizzato le opportunità di esportazione e di espansione dell’azienda verso il mercato statunitense. Durante questa fase, hanno anche confrontato le regolamentazioni dei due Paesi e identificato potenziali partner locali per la commercializzazione dei prodotti Inalme negli Stati Uniti.

I risultati sono stati presentati all’amministratore di Inalme Fabio Impellizzeri e al Consiglio d’amministrazione dell’azienda nella sede di Syracuse Academy, in Ortigia a Siracusa. La presentazione ha

suscitato entusiasmo da parte dell’azienda catanese per il rigore e la professionalità dimostrati dagli studenti nel condurre l’analisi, particolarmente interessata riguardo alle opportunità di espansione del proprio mercato verso gli Stati Uniti. Un’iniziativa che dimostra l’importanza delle collaborazioni tra aziende locali e istituti accademici internazionali per promuovere lo sviluppo economico e l’innovazione. «Siamo soddisfatti di avere facilitato questa fruttuosa collaborazione – dicono da Syracuse Academy – tra Texas Christian University e Inalme, nel contesto di numerose altre collaborazioni tra istituzioni accademiche statunitensi e realtà imprenditoriali siciliane».