Siracusa, rissa nell’isola di Ortigia: ferito un 23enne

Sarebbe rimasto ferito dopo una rissa. Ieri sera nell’isola di Ortigia, a Siracusa, un 23enne è rimasto ferito, pare dopo una lite che si è svolta in via Trieste: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo sarebbe stato centrato da pallini sparati da un’arma, forse una pistola giocattolo. Il 23enne, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa per dei controlli. La procura di Siracusa, che coordina le indagini, ha aperto un’inchiesta. I carabinieri stanno interrogando alcune persone che potrebbero aver assistito alla scena, così da ricostruire la dinamica e identificare l’autore dell’aggressione.