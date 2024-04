Siracusa, vasta operazione antidroga: 50 agenti impiegati, 113 persone identificate, un arresto

Vasta operazione antidroga ieri a Siracusa. 50 agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno condotto un’operazione che ha portato anche a un arresto. Presenti anche delle unità cinofile. Nel pomeriggio di ieri le forze dell’ordine hanno cinturato e controllato un’area nei pressi di via Algeri, a Siracusa. L’operazione ha portato all’identificazione di 113 persone – di cui 24 già note alle forze di polizia – e sono state eseguite sette perquisizioni domiciliari. In una di queste – effettuata a casa di un 37enne già noto alle forze dell’ordine – sono state sequestrate 241 dosi di cocaina e 6350 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio. Sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga e un sistema di videosorveglianza, usato per eludere i controlli delle forze dell’ordine. Il 37enne è stato portato in carcere.

In un’altra perquisizione sono stati trovati un chilo di hashish, cento grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga, 240 euro in contanti e un sistema di videosorveglianza. Il 23enne residente nell’immobile è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.