Siracusa, 39enne ubriaco minaccia i clienti in un fast food

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri di Siracusa per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. I militari sono intervenuti in una nota catena di fast food (di cui non ci è stato fornito il nome) poiché un tunisino ubriaco raccontava che gli era stato rubato il cappello e pretendeva dalla responsabile la visione del sistema di videosorveglianza.

All’invito della donna di sporgere prima denuncia, l’uomo ha iniziato a inveire e a minacciare i clienti. Una volta arrivati sul posto, i carabinieri hanno immobilizzato il 39enne. L’uomo, su cui gravava un decreto di espulsione, è stato trasferito al carcere Cavadonna di Siracusa.