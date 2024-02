Siracusa, denunciati tre imprenditori per lavoro nero: multe per oltre 95mila euro

Tre imprenditori di Belvedere, frazione di Siracusa, sono stati denunciati per non avere vigilato sulla messa in sicurezza dei cantieri. Dai controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro (Nil) sono emerse gravi violazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoro nero e sfruttamento del lavoro. Nel corso delle ispezioni effettuate, è stata accertata la presenza di otto lavoratori in nero su un totale di 15.

Inoltre, sono state comminate quattro ammende di oltre 33mila euro ed elevate sanzioni amministrative che superano un totale di 62.440 euro. Nei confronti delle aziende controllate si è provveduto anche ad adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro e per l’impiego di personale senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.