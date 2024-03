Siracusa, latitante da due anni trovata nella roulotte parcheggiata davanti casa

Una 45enne latitante è riuscita a sfuggire all’arresto nascondendosi all’interno di una roulotte nel cortile della sua abitazione a Siracusa. Vedendo arrivare i carabinieri, la donna si è rifugiata sotto il materasso. Dopo due anni da ricercata, tutto questo non è bastato. La 45enne, condannata a un anno e mezzo di carcere per un furto commesso a Palermo nel 2011, è stata arrestata dai militari.

Per due anni, la donna è riuscita a non farsi arrestare mettendo in campo diversi espedienti. Quest’ultimo stratagemma della roulotte, però, non ha funzionato. I carabinieri l’hanno trovata, nascosta sotto il materasso della roulotte parcheggiata davanti casa, e arrestata. Dopo le formalità di rito, la donna è stata portata alla casa circondariale di piazza Lanza a Catania, come disposto dall’autorità giudiziaria.