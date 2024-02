Siracusa, senza patente alla guida di uno scooter non assicurato. Tenta la fuga ma viene preso

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Siracusa hanno denunciato un giovane di 20 anni per resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno imposto l’alt al conducente di un ciclomotore che percorreva via Torino, ma il giovane alla guida, invece di fermarsi, tentava di darsi a precipitosa fuga, prima di essere raggiunto e bloccato dai carabinieri che lo hanno deferito all’autorità giudiziaria. Il 20enne, residente nel capoluogo aretuseo, è stato sanzionato per guida senza patente di veicolo non immatricolato e sprovvisto di copertura assicurativa.