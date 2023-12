Siracusa: anziano brucia un gatto con una tanica di benzina

Identificato l’uomo che ha bruciato un gatto in contrada Arenella, a Siracusa. A rendere noto l’episodio è stato un cittadino che ha segnalato il fatto alla polizia. A seguito delle ricostruzioni, il responsabile è stato individuato in un anziano a bordo di uno scooter. Quest’ultimo avrebbe usato una tanica di benzina per bruciare l’animale che, al momento dell’accaduto, pare fosse già morto.