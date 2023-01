Siracusa, gambizzato uomo nel quartiere Borgata. Arrestato 54enne di Tortorici

Una discussione per futili motivi e il ferimento di un uomo con due colpi di pistola alle gambe. Questo quanto avvenuto la notte del 30 dicembre 2022, nel quartiere Borgata di Siracusa. I carabinieri della sezione operativa aretusea hanno identificato e arrestato l’autore del ferimento. Si tratta di un uomo di 54 anni originario di Tortorici, in provincia di Messina. Decisiva l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di accertare le presunte responsabilità. Chi ha sparato, già noto per i precedenti penali a suo carico, è stato cercato inutilmente a casa di alcuni parenti già la notte del 30 dicembre. Adesso il 54enne è stato rintracciato in un’abitazione nei pressi del santuario della Madonna delle Lacrime. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale Cavadonna di Siracusa.