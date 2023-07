Siracusa, ripetute evasioni dai domiciliari. Torna in carcere un 48enne

I carabinieri della stazione di Siracusa-Ortigia hanno arrestato un pregiudicato di 48 anni per violazione della detenzione domiciliare. L’uomo, condannato per reati in materia di stupefacenti e armi commessi nel 2018, aveva ottenuto di scontare la pena presso la sua abitazione, ma da quasi un anno, ciononostante, i militari della stazione, nell’ambito del quotidiano controllo alle persone sottoposte a misure restrittive, hanno accertato e prontamente comunicate all’autorità giudiziaria, numerose violazioni alle prescrizioni, che hanno portato alla revoca del beneficio con conseguente ripristino della detenzione carceraria per il residuo pena di un mese. Dopo le formalità di rito, il 48enne è stato condotto presso la casa circondariale di Cavadonna, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.