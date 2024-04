Siracusa, 26enne ai domiciliari va in giro per la città insieme a un uomo con precedenti

L’accusa è di evasione. Un 26enne di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri perché ha violato gli arresti domiciliari. L’uomo, che lo scorso dicembre è stato arrestato per furto, è stato sorpreso in giro per la città in compagnia di una persona con precedenti penali. Una volta bloccato, il 26enne è stato riportato a casa agli arresti domiciliari.