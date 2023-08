Siracusa, denunciato il presidente di un’associazione di rappresentazioni teatrali

Il presidente di un’associazione che organizza le rappresentazioni teatrali a Siracusa è stato denunciato. Dai controlli effettuati dalla polizia, è emerso che l’uomo avrebbe organizzato gli spettacoli in un locale della periferia del capoluogo aretuseo ma senza avere mai richiesto la prevista licenza. Inoltre, tutti gli eventi sarebbero stati svolti in assenza delle prescrizioni poste a tutela dell’incolumità del pubblico.

Infatti, il locale dove si svolgevano gli spettacoli sarebbe stato privo di agibilità. In occasione delle stesse verifiche, gli agenti hanno denunciato anche il titolare di un locale che si trova nella zona balneare di

Siracusa. Nel corso di una serata danzante, l’uomo avrebbe consentito l’accesso a un numero di persone superiore a quello previsto dalla licenza.