polizia

Denunciati titolare di un locale e dirigente comunale a Priolo. La replica del sindaco Gianni

In questa settimana di Ferragosto è stato denunciato dalla polizia il titolare di un locale estivo (di cui non è stato fornito il nominativo alla stampa) nella zona balneare di Siracusa. L’uomo è stato trovato senza la licenza per lo svolgimento della serata da ballo. Nell’ambito degli stessi controlli, gli agenti del commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato una dirigente del Comune che aveva organizzato uno spettacolo con schiuma party, gonfiabili e animazione nell’area mercatale di Marina di Priolo Gargallo, senza le autorizzazioni.

In merito a quest’ultima vicenda, il sindaco Pippo Gianni di Priolo Gargallo ha spiegato a MeridioNews che «c’è stato un equivoco tra due dirigenti, uno dell’ufficio spettacoli e l’altro dell’ufficio che si occupa del rilascio delle autorizzazioni. Inizialmente, si era pensato che l’autorizzazione per l’uso del suolo pubblico non servisse – in quanto appartenente al Comune – ma in realtà serviva». La dirigente è stata dunque multata per una somma di circa 200 euro per non avere inoltrato la specifica richiesta all’ufficio competente.