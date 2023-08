Siracusa, va in giro con un coltello illegale: denunciato un 38enne

Un uomo di 38 anni di origine tunisina è stato denunciato dagli agenti delle Volanti della questura di Siracusa per porto illegale di un coltello. I poliziotti, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno visto il 38enne che percorreva in auto via Italia nel capoluogo aretuseo. Alla vista della polizia, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito gli agenti. Fermato e sottoposto a una perquisizione, è stato trovato un coltello di genere vietato. Il 38enne è stato anche multato per violazioni al codice della strada.