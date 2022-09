Siracusa, chiuso un ristorante per scarsa igiene. Multato al titolare per 4mila euro

Chiuso un ristorante nel centro di Siracusa. I controlli sono stati effettuati dai militari del Nas e hanno riguardato un esercizio di ristorazione, di cui però non è stato reso noto il nome da parte delle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato preso dopo l’accertamento di gravi violazioni in materia di igiene e sanità nelle cucine. Il titolare è stato multato per un ammontare complessivo di quattromila euro.