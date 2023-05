Comunali Siracusa, le liste a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina

Ferdinando Messina è il nome scelto per la candidatura a sindaco di Siracusa da parte del centrodestra non tutto unito. L’ex presidente del Consiglio comunale, sceso in campo per la poltrona più importante di Palazzo Vermexio con altri sette avversari, si presenta forte delle sue sette liste. Ecco l’elenco degli assessori designati dal candidato sindaco Ferdinando Messina e l’elenco dei candidati al Consiglio comunale nelle liste che lo sostengono.

LE LISTE

Forza Italia

Liuzzo Antonello

Agnello Alessio

Attardo Salvatore, detto Salvo Attardi

Balestrazzi Valeria

Bianca Arangio Morena

Boscarino Giovanni, detto Gianni

Bravato Francesco

Caltabiano Luana

Cassarino Francesco

Di Martino Rosatea

Drago Marcello

Fazzino Luigi

Formica Giuseppe

Gennuso Luigi

Greco Marco

Idonea Luca

Indelicato Francesco

La Runa Salvatore, detto Toti

Marino Leandro, detto Leo

Messina Riccardo

Mudanò Erika

Ossino Concetta, detta Cettina

Pannuzzo Davide

Puglisi Francesco

Randieri Lucia

Rossitto Antonia, detta Antonella

Ruggieri Andrea

Ruviolo Emanuele

Sedrini Giovanna

Spuro Maria

Turriziani Natalia

Zivillica Tiziana

Fratelli d’Italia

Movimento Popolare Autonomista

Democrazia cristiana

Insieme

Laboratorio Civico

Siracusa Protagonista con Vinciullo

Alota Fabio

Basile Mauro

Andolina Dario

Benanti Alessandro

Bonfiglio Santa

Campanella Monica

Campisi Umberto

Carrino Mariacristina

Casella Giuseppina, detta Giusy

Cassia Corradina, detta Corry

Conti Alessandro

Di Luciano Sara

Distefano Giovanni

Filingieri Laura

Fronterré Andrea, detto Frontere

Greco Sebastiano

Iacono Valerio

Lanzafame Maria

Li noce Rosaria, detta Sara

Marino Barbara

Moncada Sebastiano

Pane Lucia

Piccitto Barbara

Pugliese Desirre, detta Desy

Rascona Federico

Salerno Vincenzo

Santacroce Salvatore

Savatta Liborio

Spadaro Marco

Testa Luciano

Vinci Concetta, detta Cettina

Vinciullo Maria Adriana, detta Adriana