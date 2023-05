Comunali Siracusa, la lista a sostegno del candidato sindaco Michele Mangiafico

Movimento civico 4. È questo il nome dell’unica lista che appoggia la candidatura di Michele Mangiafico a sindaco di Siracusa. Nipote dell’ex sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni – anche lui aspirante primo cittadino in questa tornata elettorale nella cittadina del Siracusano – da ex consigliere comunale, Mangiafico prova adesso a fare il salto per la poltrona più importante di Palazzo Vermexio. «Un gruppo che ha continuato a essere punto di riferimento per la città anche dopo la caduta del Consiglio comunale – ha spiegato il candidato in un’intervista a MeridioNews – in contrapposizione con l’amministrazione. Abbiamo mantenuto un contatto con la cittadinanza non solo nell’ottica del dissenso ma anche della proposta».

Ecco l’elenco di tutti i candidati al Consiglio comunale nelle lista Movimento civico 4.

Mangiafico Michele nato a Siracusa (SR) il 06/03/1976 Russoniello Silvia nata a Siracusa (SR) il 26/02/1975 Russo Sebastiano nato a Catania (CT) il 25/03/1948 La Bella Barbara nata a Piazza Armerina (EN) il 29/10/1965 Di Tommaso Angelo nato a Siracusa (SR) il 24/12/1981 Aulino Vittoria nata a Siracusa (SR) il 31/07/1976 Blandini Tiziana nata a Siracusa (SR) il 13/07/1979 Castorina Chiara nata a Palermo (PA) il 16/04/1966 Castrogiovanni Fabio nato a Siracusa (SR) il 22/05/1980 D’Andrea Maria nata a Siracusa (SR) il 24/06/1965 Di Fede Anthony nato a Siracusa (SR) il 16/09/1986 Infantino Maria nata a Siracusa (SR) il 24/05/1979 La Runa Michele nato a Catania (CT) il 13/10/1978 Lisi Giuseppa nata a Catania (CT) il 23/08/1959 Menta Giuseppina nata a Siracusa (SR) il 09/11/1975 Miceli Sebastiano nato a Siracusa (SR) il 06/06/1972 Mirmina Federico Corrado nato a Siracusa (SR) il 06/01/1991 Mulè Daniele nato a Siracusa (SR) il 11/04/1984 Palmeri Salvatore nato a Siracusa (SR) il 22/10/1976 Palmieri Lucia nata a Roma (RM) il 31/01/1978 Piazza Giuseppe nato a Siracusa (SR) il 28/06/1976 Raguccia Floreana nata a Siracusa (SR) il 02/03/1975. Reale Vincenzo nato a Siracusa (SR) il 23/07/1989 Restuccia Alberto nato a Siracusa (SR) il 07/10/1971 Ricco Galluzzo Salvatore nato a Siracusa (SR) il 01/07/1974 Romano Domiziano nato a Siracusa (SR) il 09/03/1966 Rosano Umberto nato a Siracusa (SR) il 07/01/1956 Ruaro Luca nato a Siracusa (SR) il 12/01/1973 Sanzaro Michela nata a Siracusa (SR) il 05/12/1966 Sardella Stefano nato a Siracusa (SR) il 06/05/1977 Sirugo Santa nata ad Avola (SR) il 29/09/1970 Sparatore Salvatore nato a Siracusa (SR) il 26/06/1952