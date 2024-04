Siracusa, furto in un bar: il ladro riconosciuto subito e denunciato

Il furto in un bar e il fermo poco dopo. Sabato notte a Siracusa un 44enne del luogo è stato bloccato e denunciato per furto. Dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto in un noto bar di corso Gelone, la polizia ha subito guardato le immagini del sistema di videosorveglianza. Le forze dell’ordine hanno potuto vedere che un uomo ha forzato la porta-finestra del locale e rubato del denaro dalla cassa, poi la fuga. Grazie alle immagini la polizia è riuscita anche a identificare l’autore del furto. Poco dopo il ladro è stato intercettato mentre stava entrando a casa sua: aveva gli stessi abiti che la polizia gli aveva visto addosso nei filmati di videosorveglianza. L’uomo è stato denunciato.