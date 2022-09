Siracusa, auto contro scooter: morto 14enne, ferito l’amico. Il conducente è fuggito

Incidente mortale ieri a Siracusa. In via Algeri, un’automobile e uno scooter si sono scontrati. Ad avere la peggio i due passeggeri del ciclomotore: un 14enne è morto, mentre l’amico ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. Inutili per il ragazzo le cure dei medici giunti sul posto a bordo di un’ambulanza. Fuggito, invece, il conducente dell’autovettura. Sulla vicenda indaga la polizia del capoluogo aretuseo.