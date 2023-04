Siracusa, distrugge automobile a bastonate e ferisce uomo. Indagini della polizia

Distrugge l’autovettura con un bastone di legno e ferisce il proprietario 48enne. È successo ieri pomeriggio a Siracusa, in piazza delle Dolomiti. Necessario l’intervento degli agenti del reparto Volanti che sono riusciti a bloccare e disarmare l’aggressore che adesso dovrà rispondere dei reati di danneggiamento aggravato e lesioni personali. Per la vittima necessario il trasferimento al Pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ai motivi del gesto.