Petralia Soprana, sindaco, giunta e presidente del consiglio si dimezzano l’indennità per garantire la mensa scolastica

Il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio di Petralia Soprana, in provincia di Palermo, hanno deciso di ridurre la propria indennità per garantire la mensa scolastica del territorio. La decisione del primo cittadino Pietro Macaluso, del presidente del consiglio Laura Sabatino e degli assessori Leonardo La Placa, Pietro Puleo, Giovanna Cerami e Aurelia Lo Mauro, presa nelle settimane scorse, è stata ufficializzata con l’approvazione del bilancio di previsione. L’indennità sarà ridotta del 50 % a fare data dalla loro nomina. Le somme pari a, circa, 20mila euro serviranno a coprire i costi della refezione scolastica. «La scelta unanime della giunta comunale e del presidente del consiglio di rinunciare alla metà della propria indennità, – dichiara Macaluso – rientra nello spirito di servizio che tutti i giorni mettiamo in pratica ed è il modo in cui intendiamo la politica».