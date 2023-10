Caso Giudice Apostolico. Sindacato carabinieri: «Militare esclude di essere l’autore»

Una smentita riguardo la notizia che l’autore del video, in cui è ritratta la magistrata Iolanda Apostolico nel corso di una manifestazione al porto di Catania nel 2018, sia un carabiniere. A inviarla il sindacato italiano militari carabinieri. Lo stesso spiega che «il militare ha interpellato l’ufficio legale del Sim dopo aver appreso da fonti aperte di essere stato segnalato alla procura di Catania per tale motivo. Fiducioso nella bontà di quanto sostenuto dal militare in argomento, il quale si riserva di tutelare sé stesso e i propri familiari nelle competenti sedi giudiziarie, il Sim, esclude categoricamente che lo stesso abbia mai comunicato ai propri superiori di esserne l’autore»