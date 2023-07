Tutti gli eventi del fine settimana in Sicilia: dai festival alle visite serali guidate

Arriva il weekend in Sicilia e non mancano gli eventi all’insegna del relax e del divertimento. A Catania, per esempio, sarà un fine settimana pieno di appuntamenti. Stasera – alle ore 21- ci sarà il concerto di Lazza nel giardino Bellini. Un evento che rientra nella cornice della rassegna grandi eventi del Catania Summer Fest promosso dal Comune. La stessa amministrazione fa sapere nella propria pagina Facebook che «si preannuncia il pienone» ed è «il primo sold-out della stagione, con oltre 11mila presenze» per il rapper e musicista milanese. La tappa rientra anche nella rassegna Porte aperte dell’Università di Catania che prevede delle agevolazioni per gli studenti. Se si vuole vivere l’atmosfera del centro storico, preferendo la tranquillità, l’ideale è una passeggiata lungo via Etnea per poi fermarsi a piazza Duomo e ammirare il nuovo look del Liotro, oggi riconsegnato alla città dopo i lavori di restauro. Per gli amanti dei motori ci sarà la possibilità di entrare gratuitamente alla prima edizione di SM EXPO, inaugurata stamattina: una rassegna open air nello spazio antistante Le Ciminiere (piazza Rocco Chinnici/viale Africa) fino a domenica 16. Ogni sera ci sarà il djset dalle 19 e disco dalle 22, intervallato dagli artisti Gino Astorina (venerdì 14), Carmelo Caccamo con il suo personaggio signora Santina (sabato 15) e Massimo Spata (domenica 16). Sabato 15 ci saranno anche le visite guidate serali all’Orto botanico, dalle 18 alle 21 con un tour ogni ora. L’iniziativa, Bella di notte, è a cura di Officine Culturali – in collaborazione con il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali – che fa sapere nella propria pagina – oltre ai prezzi – che «è necessaria la prenotazione chiamando allo 0957102767 | 3349242464 (anche tramite messaggio WhatsApp)». Per un calice di vino si può andare domani dalle 17,30 alla Tenuta del Gelso dove si terrà la seconda edizione di Terroir & Vitigni, promossa da Tenute Mannino che prevede masterclass, degustazioni all’area aperta e una wine dinner a bordo piscina. Invece, per gli appassionati di film a Caltagirone (in provincia di Catania) ci sarà oggi e domani sabato 15 il Caltagirone Short FilmFest in cui verranno mostrate e premiate le produzioni emblema della storia siciliana.

A Scicli, nel Ragusano, saranno due giorni ricchi di eventi a cura dell’aeronautica militare. Sabato pomeriggio sul lungomare di Donnalucata sarà possibile visitare il villaggio aeronautico per conoscere meglio storia e tecnologia dell’aviazione militare, mentre la sera alla chiesa della consolazione di Scicli si terrà il concerto della banda dell’Aeronautica militare. Prevista invece per domenica pomeriggio un’esibizione aerea delle Frecce tricolori a Donnalucata.

Nel Siracusano, in occasione dell’Ortigia Film Festival, sarà possibile assistere all’arena Minerva all’apertura dell’evento a cura di Giuseppe Fiorello, fissata alle ore 21. Regista del film Stranizza d’amuri che verrà mandato in onda alle 21,30 nello stesso posto.

A Milazzo (in provincia di Messina) sabato 15 luglio alle 19 a villa Vaccarino ci sarà un nuovo appuntamento col Milazzo Cult Festival. Ospite della serata sarà il giornalista delle Iene Gaetano Pecoraro che presenterà il suo libro Il male non è qui. Stessa città, stesso giorno si terrà anche il primo memorial di ciclismo dedicato all’imprenditore Peppino Lucchesi (scomparso nei mesi scorsi e grande

appassionato e mecenate del mondo delle due ruote). La gara si svolgerà su un circuito cittadino di 1,4 chilometri da ripetere più volte con partenza dalla marina Garibaldi alle 15,30. Due le batterie: over 45 e under 45. Alle 19 anche un ricordo di Lucchesi a palazzo D’Amico al quale parteciperanno, assieme ai familiari, anche Francesco Moser, Vincenzo Nibali, Giuseppe Gibilisco e Roberto Onofri, grandi amici del noto imprenditore della Celertrasporti di Giammoro. Restando nel Messinese, a Ucria domani dalle ore 18 si terrà al parco di Suburbano lo spettacolo La leggenda di Colapesce, rappresentato da Arte Pupi Fratelli Napoli, cui seguirà una visita guidata all’adiacente Germoplasma del Parco dei Nebrodi. L’evento rientra all’interno del Thòlos festival, promosso dal Centro Teatrale Siciliano con la direzione artistica di Nino Romeo.

Ad Agrigento, oltre agli orari diurni, è affascinante visitare il parco archeologico Valle dei Templi di sera. Come si legge nel sito, fino al 17 settembre nei giorni feriali si potrà accedere alle visite dalle 8,30 fino alle 22, con uscita dall’area archeologica alle ore 23. Mentre nei giorni prefestivi e festivi l’apertura sarà dalle ore 8,30 fino alle ore 23, con uscita dall’area archeologica a mezzanotte.

A Caltanissetta stasera ci sarà la seconda edizione della sagra della bruschetta – a partire dalle ore 20,30- nel campetto polivalente della parrocchia santa Barbara. Sempre in città, ci sarà l’esposizione delle opere dell’artista Giuseppe Veneziano all’interno di palazzo Moncada Galleria Civica d’Arte, al piano nobile, fino al 22 Luglio.

Spostandoci verso la zona occidentale della Sicilia spicca la quinta edizione del Vucciria Beer Festival. A Geraci Siculo (in provincia di Palermo) si terrà da oggi a domenica 16 il primo evento madonita dedicato al mondo delle birre artigianali. Tutti gli appuntamenti del programma si snodano su corso Vittorio Emanuele, con gli stand di birra artigianale e gli spazi dedicati alla gastronomia e al cibo di strada. Il tutto arricchito con la musica dal vivo e il dj set.

Nel Trapanese, se si vuole passare un weekend all’insegna della storia, si può decidere di andare alle visite serali organizzate dal parco archeologico di Segesta. Il sito culturale – il cui tempio dorico ha appena riaperto al pubblico – è visitabile oggi, domani e domenica 16 luglio dalle ore 20 fino a mezzanotte.