Barbagallo lascia la giunta Schifani: cronaca di una dimissione annunciata

19/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Non è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia, diffusa oggi con uno sterile comunicato stampa dalla Regione Siciliana, delle dimissioni di Salvatore Barbagallo, assessore regionale dell’Agricoltura. In realtà nei corridoi di viale Regione Siciliana, tra i detto e il non detto, si sapeva bene che l’incarico era più che mai pro-tempore. Il tempo è arrivato. Ora il via alle consultazioni? No, grazie. Al via il requilibrio degli assetti politici all’interno della maggioranza di Governo targata Schifani? No, grazie. In panchina, oramai da qualche settimana, si sta scaldando Luca Sammartino.

Il leader leghista in Sicilia, che era rimasto fuori dai ruoli di vicepresidente della Regione e di assessore all’Agricoltura era stato accusato di corruzione elettorale. Ma la quarta sezione penale del Tribunale di Catania lo ha assolto, con la formula perché il fatto non sussiste. E ora, come ha fatto capire nelle settimane scorse annunciando in maniera velata il suo ritorno, è pronto a sedersi sullo scranno. Barbagallo sarà in carica, si legge nel comunicato, sino al prossimo lunedì 22 settembre. Giusto il tempo di raccogliere le proprie cose e lasciare i cassetti vuoti per Sammartino.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale di oggi: Venere in Vergine
di

La bella Venere, dopo aver illuminato il cielo dei dodici con la sua abbagliante presenza in Leone, ecco che adesso decide di riordinare i sentimenti e farsi un po’ più concreta e oggettiva nel segno della Vergine, dove trova il terreno ideale per costruire dialoghi, garanzie e solidità in amore. ARIETEVenere dismette il suo trigono […]

Oroscopo speciale di oggi: Mercurio in Bilancia, torna la diplomazia
di

Mercurio, il furbo pianeta dell’intelletto, si trasferisce in una zona dello zodiaco a lui più congeniale: si sposta, infatti, nel suo elemento, l’aria, e nella Bilancia riprende i suoi calzari alati per sorvolare più acutamente sulle cose e gestire nuove ed esaltanti valutazioni. Sarà diplomatico, come i dettami del segno vogliono, e aiuterà soprattutto i […]

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025
di

ARIETEPer voi Ariete questa settimana inizia all’insegna di un Giove e una Venere che pressano sulle tensioni di coppia e vi raccomandano ascolto e morbidezza: facendovi anche un po’ stancare e muovervi controvoglia, opterete per un quieto vivere. Probabilmente al lavoro dovrete ritrovare il ritmo, poiché la vostra velocità è un po’ più alta dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]