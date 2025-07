Sicilia: presentato ddl all’Ars per fermare le carrozze trainate dai cavalli

È stato presentato all’Ars il disegno di legge che propone lo stop alle carrozze trainate da cavalli e la loro sostituzione con mezzi a trazione elettrica. «Accogliamo con grande favore il Ddl presentato dal gruppo Dc all’assemblea regionale siciliana. È un provvedimento storico e una norma di civiltà che eleva gli standard di benessere animale, promuove una mobilità più sostenibile e garantisce tutele ai lavoratori regolari, accompagnandoli nella conversione». A dirlo sono i consiglieri comunali di Palermo della Dc, Domenico Bonanno e Viviana Raja, infatti, questa iniziativa regionale fa seguito alle proposte regolamentari già avanzate a Palermo dai due citati consiglieri e dall’assessore Giuliano Forzinetti.

I consiglieri sottolineano la perfetta sintonia tra l’iniziativa regionale e le azioni già intraprese a livello comunale. «Il nostro impegno a Palermo, culminato nella recente proposta di delibera sui mezzi a trazione elettrica e sulla conversione delle carrozze – dicono -, trova un evidente riscontro nella proposta di legge regionale. Entrambe le iniziative mirano a superare l’uso della trazione animale, garantendo una transizione ordinata e tutele per i lavoratori del settore. La sinergia tra azione comunale e regionale è fondamentale per risultati concreti e duraturi. Siamo convinti che l’approvazione di questi provvedimenti – concludono Bonanno e Raja – posizionerà la Sicilia e Palermo all’avanguardia in Italia per l’attenzione al benessere animale e per l’adozione di soluzioni di trasporto moderne che garantiscano continuità lavorativa».