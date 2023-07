Fonte foto Facebook Nucleo Diocesano di Protezione Civile odv - Caritas Messina (incendio colli San Rizzo- ME)

Sicilia tra caldo e incendi. A Palermo residenti costretti a lasciare le case

Temperature sempre più alte in Sicilia dove in queste ore diversi sono gli incendi scoppiati. Dalla scorsa notte sono a lavoro squadre dei vigili del fuoco di Messina e Catania, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme sui colli di San Rizzo (nel Messinese). A causa della portata dell’incendio si è reso necessario l’utilizzo di due canadair. Spostandoci verso la Sicilia occidentale, un incendio ha danneggiato un magazzino a Palermo la scorsa notte al piano terra di un palazzo di via 24 Maggio, nel quartiere Brancaccio. Le fiamme hanno interessato auto, moto e diversi mobili ammassati, oltre a provocare momenti di preoccupazione tra i residenti che hanno dovuto lasciare le case. Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco e adesso si sta lavorando per accertare le cause dell’incendio.

La situazione nell’isola sembra non promettere bene, soprattutto se si considera l’ultimo bollettino della Protezione civile che segnala per oggi il bollino rosso per Catania, Palermo e Messina in merito alle ondate di calore. Si tratta cioè di condizioni meteorologiche che persistono per tre o più giorni consecutivi e che dunque richiedono interventi di prevenzione per la popolazione a rischio. Per quanto riguarda gli incendi si segnala un livello arancione, di preallerta in tutta l’isola, dove le condizioni meteo e l’umidità del combustibile vegetale sono tali da generare un incendio con intensità del fuoco elevata e propagazione veloce.