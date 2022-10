Sicilia Covid19, quinta dose per gli anziani. Liberti: «I casi stanno aumentando anche a Catania»

Anche in Sicilia via libera alla quinta dose contro il Covid19. Gli anziani che hanno già ricevuto la quarta dose, possono ricevere l’ulteriore somministrazione. Ad essere interessati sono principalmente gli over 80, gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali e gli over 60 con patologie preesistenti. L’indicazione e contenuta in una circolare di aggiornamento del ministero della Salute, Consiglio superiore di Sanità, Agenzia italiana del farmaco e Istituto superiore di sanità. In questo modo si punta ad un maggior consolidamento della protezione.

Quarta dose, invece, raccomandata per over 60, personale sanitario e fragili. Su richiesta, comunque, possono ricevere la quarta dose tutti gli over 12.

«Nella circolare – spiega Pino Liberti, commissario covid Catania – si sottolinea l’aumentata circolazione del virus SARS-CoV-2 contestuale all’incremento dell’indice di trasmissibilità sopra la soglia epidemica. Anche nella provincia di Catania abbiamo registrato un incremento dei casi di positività e un aumento dei ricoveri. I dati restano, purtroppo, sottostimati per il ricorso ormai abituale ai tamponi fai da te. L’incremento della diffusione del virus è anche determinato da soggetti risultati positivi che non osservano la quarantena. Rispetto allo scorso anno la situazione è chiaramente migliore, ma l’incremento dei casi è evidente. L’igienizzazione delle mani e l’uso della mascherina resta la migliore difesa, anche per il virus influenzale».