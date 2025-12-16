Da Sicilbanca ed Emmecci spa una borsa di studio a UniPa: «Insieme per i giovani talenti locali»

16/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sostenere i giovani talenti del territorio: è l’obiettivo di Sicilbanca ed Emmecci spa, in collaborazione con l’Università di Palermo, tramite l’istituzione di una borsa di studio triennale del valore totale di 75 mila euro. Assegnata dopo un bando pubblico gestito dal dipartimento di Architettura di UniPa, sotto la supervisione del docente Michele Sbacchi. La borsa di studio, vinta da una studentessa, permetterà di rendere concreti due progetti di ricerca e valorizzazione culturale nel territorio siciliano.

Il primo è un museo a cielo aperto nell’uliveto di San Mauro Castelverde, nel Palermitano, all’interno dell’azienda agricola di Emmecci spa. Da realizzare con materiale di recupero, così da rispecchiare le direttrici del lavoro dell’azienda edile che, da tempo, punta sulla sostenibilità. Nel secondo caso, si tratta invece di dare vita alla musealizzazione della sede Sicilbanca di Caltanissetta. Con uno studio mirato a valorizzare la storia, l’identità e il patrimonio dell’istituto di credito cooperativo.

«Il nostro valore aggiunto viene sempre reinvestito nella comunità – spiega Giuseppe Di Forti, presidente di Sicilbanca -. Con Emmecci condividiamo la visione secondo cui, oggi, per fare impresa non basta l’aspetto tecnico, ma serve saper fare rete». «Condividiamo con Sicilbanca l’importanza di investire nelle competenze e nei giovani talenti del nostro territorio e questa borsa di studio rappresenta un passo importante. Nella direzione del dialogo tra imprese, istituzioni e mondo accademico, che crediamo sia un motore decisivo per la crescita culturale ed economica della Sicilia».

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

I pacchi di Poste Italiane venduti al buio al mercato: la nuova truffa
Leggi la notizia

Sostenere i giovani talenti del territorio: è l’obiettivo di Sicilbanca ed Emmecci spa, in collaborazione con l’Università di Palermo, tramite l’istituzione di una borsa di studio triennale del valore totale di 75 mila euro. Assegnata dopo un bando pubblico gestito dal dipartimento di Architettura di UniPa, sotto la supervisione del docente Michele Sbacchi. La borsa […]

Fiamma olimpica a Catania, scattano le modifiche alla viabilità
Leggi la notizia

Sostenere i giovani talenti del territorio: è l’obiettivo di Sicilbanca ed Emmecci spa, in collaborazione con l’Università di Palermo, tramite l’istituzione di una borsa di studio triennale del valore totale di 75 mila euro. Assegnata dopo un bando pubblico gestito dal dipartimento di Architettura di UniPa, sotto la supervisione del docente Michele Sbacchi. La borsa […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025
di

Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l’oroscopo della nostra rubrica astrologica è inaugurato da una splendida Luna. Inizia benissimo per i segni di Fuoco Ariete, Leone e Sagittario: molto accesi da fameliche passioni. In casa Terra, assestamento e sicurezza per Toro e Vergine, mentre il […]

Oroscopo settimanale dall’1 al 7 dicembre 2025
di

Settimana di inizi, aperta da un lunedì 1 dicembre, che nell’oroscopo tocca a Venere inaugurare, portando un ottimismo e una voglia di amare da tempo dimenticata dai dodici dello zodiaco! Fortunatissimi i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario -, che godono dei favori del Sole e della Luna, entrambi di fuoco. Ottimo anche […]

Oroscopo del mese: dicembre 2025
di

Il cielo di dicembre 2025 inizia romantico, con la bella Venere che arriva in Sagittario, e l’oroscopo del mese promette che ci sarà modo di apprezzare la forza discreta delle passioni. Molto favoriti i segni di Fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – ma, dopo giorno 20, anche i segni di terra: Toro, Vergine e […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze