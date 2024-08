Siccità, si aggrava l’emergenza in provincia di Caltanissetta: nove Comuni senza acqua

In provincia di Caltanissetta si aggrava l’emergenza idrica. Caltaqua – la società che gestisce l’erogazione e la distribuzione dell’acqua nella provincia Nissena – comunica che Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco, a causa dell’elevata torbidità dell’acqua in uscita dal potabilizzatore. Siciliacque è la società mista – 75 per cento privata e 25 per cento pubblica – che in Sicilia si occupa della gestione del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione dell’acqua potabile a livello di sovrambito; questo è costituito da un sistema idrico interconnesso di dighe, traverse, pozzi, sorgenti, potabilizzatori, centrali di sollevamento, centrali idroelettriche e altre infrastrutture. Vista l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Fanaco, è stata interrotta la distribuzione dell’acqua in nove Comuni della provincia: Acquaviva Platani, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Bompensiere, Delia e Sommatino.