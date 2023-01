Servizio civile universale, i progetti del Comune di Catania per 68 giovani

Sono 14 i progetti che il Comune di Catania propone a 68 giovani che vorranno impegnarsi in attività di servizio civile universale. La presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, ha pubblicato il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), da impiegare in programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all’estero tra il 2023 e il 2024. I progetti proposti dalle diverse direzioni del Comune, e le informazioni sui requisiti di accesso, sono pubblicati a questo link.

Le richieste di adesione vanno presentate entro le ore 14 di venerdì 10 febbraio 2023.

Queste le attività, con i posti disponibili: Anima, 4; Cittadini consapevoli, 2; Evergreen, 4; Informazione e prevenzione, 2; Pagine d’arte, 11; Percorsi d’arte e conoscenza, 3; Percorsi di protezione civile, 2; Prendimi per mano, 10; Proteggi il territorio, 2; Solide ali, 14; Sport per te, 4; Sport su misura, 4; Un posto sicuro, 2; Verde speranza, 4.

Per effettuare la domanda d’iscrizione è possibile scaricare la guida Dol all’indirizzo: https://terzosettore.opesitalia.it/wp-content/uploads/2021/12/GUIDA-COMPETA-DOL.pdf