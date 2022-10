Serie B, Corini prepara l’assalto al Modena: «Stiamo creando le premesse per fare bene»

Gioco, gol fatti, punti. La lista delle richieste del Palermo alla trasferta di Modena, in programma domani pomeriggio, non è lunghissima, ma sicuramente è fatta di voci importanti, accumulatesi nelle ultime settimane, con la squadra rosanero ancora non in grado di imprimere con continuità il proprio marchio alle gare.

Eugenio Corini, nella conferenza stampa che ha introdotto l’impegno con la formazione emiliana, sottolinea però i passi avanti compiuti, almeno nelle ultime due settimane: «Col Cittadella ho visto la volontà di fare certe cose e una determinata partita. La squadra ha provato a vincere ed ha creato i presupposti per vincere. Se facciamo gol negli ultimi cinque minuti viene fuori il carattere, l’attitudine e la voglia di reagire al momento. Quando fai 0-0 si vedono solo gli aspetti negativi. Stiamo creando delle premesse per fare bene. C’è avvolgimento e densità per far si che si arrivi bene in zona gol. Il Modena è una squadra qualitativa. Hanno soluzione offensive davvero di livello, da Falcinelli a Diaw a Marsura. Hanno la possibilità di giocare con un attacco a due punte ed un trequartista oppure due dietro l’unica punta. Ma noi abbiamo bisogno di una prestazione solida per portare il risultato a casa» .

Nel momento complicato del Palermo arriva una tegola non di poco conto. L’infortunio di Salvatore Elia è più grave del previsto. La stagione dell’esterno offensivo di proprietà dell’Atalanta è finita domenica col Cittadella dove ha subito la lesione del legamento crociato e del collaterale destro. Un forfait che toglie al tecnico una pedina su cui aveva fatto costante affidamento: «Abbiamo atteso tanto l’esito e purtroppo è stato confermato ciò che temevamo, adesso valuteremo fino a dicembre per capire come affrontare questa assenza importante», spiega Corini, che aggiunge: «Dispiace umanamente, principalmente per un ragazzo di 23 anni che stava facendo bene. Ha un carattere molto forte e saprà reagire bene. Lo ha già dimostrato in campo. In rosa stiamo lavorando per capire come sostituirlo al meglio. Valente ha quel tipo di attitudine, ma sulla copertura del campo non sono esattamente uguali» .

Non sembrerebbe intenzionato a cambiare spartito tattico, il tecnico bresciano, in vista della sfida col Modena. Il 4-3-3 sarà confermato con Devetak che potrebbe prendere i galloni da titolare, restituendo Mateju alla sua fascia di pertinenza. In mezzo ballottaggio Stulac / Gomes mentre Valente e Floriano si giocheranno una maglia sul fronte offensivo, al fianco di Brunori e Di Mariano. Al “Braglia” prevista una nutrita presenza di tifosi rosanero:

«Siamo felicissimi della presenza massiccia dei nostri tifosi. Vogliamo dare loro delle soddisfazioni e siamo coscienti che al momento non c’è buon umore nella piazza, ma noi ce la mettiamo tutta per fare felici i nostri tifosi e renderli orgogliosi di noi. Questa tifoseria e questo stadio li conosco bene. Quando le cose non vanno bene la squadra con il tecnico vanno in campo per prendersi i fischi. Sappiamo che non stiamo rispettando il programma prestabilito perché siamo in zona retrocessione e non siamo in una posizione di classifica serena» .