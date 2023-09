A bordo di uno scooter rubato contro la moto di un 54enne. Morto operaio a Porto Empedocle

Incidente stradale mortale in nottata a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Un uomo di 54 anni, Sergio Burgio, è morto in seguito allo scontro, avvenuto nel quartiere Cannelle, fra la sua moto e uno scooter Honda Sh. Pare che il conducente di quest’ultimo mezzo sia fuggito dopo l’incidente perché aveva rubato il mezzo a due ruote. I carabinieri stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona per chiarire meglio l’episodio.