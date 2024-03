Sequestrati oltre 300 chili di pesce in ristoranti dell’Agrigentino

Oltre 310 chili di prodotti ittici sono stati sequestrati, negli ultimi giorni, dalla guardia costiera di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. In particolare, 250 chili di prodotti ittici senza nessuna informazione sulla tracciabilità sono stati sequestrati a Licata, nell’Agrigentino. In questo caso, per il responsabile è stata elevata una multa di 1500 euro.

Inoltre, in un ristorante dell’Agrigentino sono stati sequestrati 60 chili di pesce. Anche in questo caso, sono scattate delle sanzioni per un totale di 3500 euro. Per i prodotti ittici non era disponibile nessuna informazione sulla tracciabilità. Per di più, è stata rilevata anche l’errata procedura di bonifica da parassiti mediante abbattimento di prodotti ittici freschi.