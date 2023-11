Siracusa: sequestrate due case a una donna. Ha commesso 15 furti, sette truffe e due rapine

Due immobili, del valore di 850mila euro, sono stati sequestrati dalla polizia a Siracusa e provincia. Le case sono riconducibili a una donna, S.A., di 67 anni. Quest’ultima, attualmente detenuta, appartiene alla comunità dei Caminanti ed è originaria di Adrano. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine la 67enne sta scontando una condanna a 21 anni e mezzo per numerosi reati, commessi a partire dal 1977. In totale avrebbe commesso 15 furti, 7 truffe, due rapine oltre a essere stata beccata due volte con delle armi. Per lei in passato sono stati emessi anche cinque fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nelle province di Campobasso, Frosinone e Taranto. Le abitazioni sequestrate si trovano a Siracusa, in contrada Pizzuta, e a Noto, in contrada Arance dolci.