Comiso, fermati con dieci chili di cocaina nascosti in auto

Oltre dieci chili di cocaina purissima sono stati trovati a bordo di una delle auto su cui viaggiavano tre uomini di nazionalità ucraina che sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile di Ragusa. La macchina, con a bordo solo il conducente, è stata fermata sulla strada statale 514 Catania-Ragusa al confine tra le due province.

L’auto era preceduta a breve distanza da un Suv di grossa cilindrata con targa tedesca coperta da una targa di prova. I poliziotti sono stai insospettiti dallo strano andamento delle due auto, e in particolare del Suv che variava la velocità di marcia per non distanziarsi troppo dall’altra vettura. Per questo, gli agenti hanno deciso di pedinare i due mezzi fino all’ingresso di Comiso. Lì il Suv, con a bordo due uomini, si è fermato vicino a una stazione di servizio, mentre il conducente dell’altra auto si è fermato poco dopo davanti a un bar.



I poliziotti hanno bloccato le auto con a bordo i tre occupanti e li hanno identificati e portati negli uffici della squadra mobile. Nel corso della perquisizione, dentro un doppiofondo nel cruscotto anteriore dell’auto, sono stati trovati dieci panetti termosaldati per un totale di 10.730 chili di cocaina. I tre uomini – uno di 43 anni e due di 35 anni – sono stati tratti arrestati e portati nel carcere di Ragusa. La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio la somma di oltre tre milioni di euro.