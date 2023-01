Sequestro da 2,7 milioni per evasione fiscale a una società che commercia bevande

Un sequestro preventivo da circa 2,7 milioni di euro. È quello eseguito stamattina dalla guardia di Finanza di Catania nei confronti di una società che opera nel settore del commercio di bevande, denunciando il legale rappresentante e l’amministratore di fatto. L’indagine nasce a una verifica fiscale in cui sarebbero risultate delle anomalie riguardo i conti dal 2018 al 2022 con il mancato pagamento di circa 3 milioni di Iva sui prodotti acquistati e da rivendere. Un’imposta aggirata con la qualifica di esportatore abituale, di cui però l’azienda non sarebbe stata realmente in possesso. Contestata anche un’evasione delle tasse da oltre 200mila euro realizzata riportando ricavi minori nelle dichiarazioni annuali.