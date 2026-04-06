Foto di Siegfried Poepperl

I carabinieri Forestali hanno denunciato in stato di libertà un palermitano di 63 anni e un belmontese di 38 anni, accusati di detenzione di avifauna selvatica protetta sequestrando 23 esemplari. Nel corso delle attività di controllo, svolte nei territori di Palermo e Belmonte Mezzagno, sono stati rinvenuti complessivamente 21 esemplari di cardellino (Carduelis carduelis) e 2 esemplari di lucherino (Spinus spinus), detenuti senza i requisiti previsti dalla normativa. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di identificare i detentori degli animali che, non sono stati in grado di dimostrare la legittima provenienza degli esemplari.