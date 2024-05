Palermo, sequestrata discoteca abusiva nell’attico di un palazzo storico

Foto del Comune di Palermo

Una discoteca realizzata in un attico del centro storico di Palermo non in regola è stata sequestrata dalla polizia municipale. Il titolare è stato denunciato e per lui è scattata anche una multa di 2000 euro. Durante i controlli nel locale era in corso un evento musicale sul terrazzo con circa 500 clienti e tre dj.

Secondo i vigili urbani, la terrazza era delimitata da un parapetto in vetro non idoneo a tutelare l’incolumità dei numerosi frequentatori. Il locale è stato aperto nell’attico di un edificio storico e non aveva la licenza rilasciata dal questore, né il certificato di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la documentazione per la prevenzione incendi e del nullaosta della Soprintendenza.

«Ancora forse non si è capito che anche a Palermo si devono rispettare le regole – dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello – Non è più concepibile che c’è ancora chi pensa che la città è terra di nessuno. Non è possibile che per fare impresa si deve mettere a repentaglio fortemente l’incolumità delle persone e si deve deturpare il patrimonio storico-monumentale di una città che invece può e deve essere una delle vere capitali del Mediterraneo degli anni ’70 e ’80 quando comandavano pochi a danno di tanti i palermitani vogliono vivere bene e con la tranquillità di frequentare locali in regola con le norme».