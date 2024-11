Sequestrata una discoteca abusiva a Palermo: mancavano le autorizzazioni

Foto generate con IA

Una discoteca di via Alessandro Volta, a Palermo, è stata sequestrata dagli agenti della polizia municipale: il locale, autorizzato per la ristorazione, accoglieva 200 clienti che ballavano in 60 metri quadrati, senza il certificato di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la licenza del questore e la documentazione relativa alla prevenzione incendi, a discapito sia dell’incolumità dei numerosi frequentatori, sia del diritto al riposo dei residenti nei numerosi edifici adiacenti e sovrastanti il locale.

Inesistenti anche le uscite di emergenza, nessuna perizia fonometrica effettuata dall’abitazione più vicina e non si esponeva al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare. Il titolare è stato denunciato. Un secondo controllo è stato eseguito in un pub in via Dante dove al momento del sopralluogo era in corso una serata musicale, gestita da un Dj, alla presenza di numerosi clienti. Sebbene il locale fosse autorizzato per l’attività di intrattenimento musicale, i rilievi fonometrici esibiti non erano conformi a quanto prescritto dal regolamento movida. Gli agenti hanno sequestrato tutte le apparecchiature elettroacustiche ed è stata disposta la sospensione dell’attività di intrattenimento e diffusione musicale. Nel locale, infine, non si esponevano al pubblico né la certificazione del ghiaccio alimentare, né il listino prezzi, e mancava l’impianto di videosorveglianza obbligatorio. Il titolare è stato sanzionato per quasi 500 euro e, con ordinanza del Suap, sarà applicata anche la sanzione accessoria con la chiusura di cinque giorni del locale.