Sea Watch 5 soccorre 45 migranti. La nave è diretta al porto di Catania

Foto X Sea Watch Italy

Un gruppo di migranti è diretto al porto di Catania, dopo essere stato salvato ieri sera a 50 miglia a nord di Zuara, in Libia, in acque internazionali. La Ong tedesca Sea Watch ha confermato che la sua nave Sea-Watch 5 ha salvato 45 migranti che erano a bordo di un’imbarcazione inadatta alla navigazione. «I sopravvissuti sono al sicuro e assistiti dal nostro team a bordo», ha aggiunto la Ong, sottolineando che sono in viaggio verso il porto etneo, assegnatole dalle autorità italiane. In un primo momento alla nave era stato indicato il porto di Salerno, tuttavia la decisione è stata modificata in considerazione dalle avverse condizioni meteo. I migranti sono quasi tutti del Bangladesh.