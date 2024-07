Scordia, ruba le chiavi e torna a casa della ex: denunciato per atti persecutori

Atti persecutori è il reato per cui è indagato questo un 46enne di Scordia, in provincia di Catania. Sono stati i carabinieri a eseguire un provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltagirone, che ha disposto nei suoi confronti la misura del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri ai luoghi frequentati dall’ex moglie con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, da anni l’uomo avrebbe avuto comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti della donna anche in presenza dei loro cinque figli. Fino al punto che, a giugno dell’anno scorso, la 50enne ha intrapreso l’iter per la separazione allontanando dall’abitazione il coniuge. L’uomo, però, utilizzando una copia delle chiavi che aveva tenuto, nel mese di novembre, sarebbe rientrato in casa dove sarebbe poi rimasto fino a gennaio quando la donna lo avrebbe lasciato fuori dopo avere cambiato la serratura della porta d’ingresso.

A questo punto, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, le violenze dell’uomo sarebbero peggiorate: continue minacce telefoniche anche di notte all’ex moglie e ai loro figli, per rientrare in casa. A fine maggio, il 46enne sarebbe riuscito ad aprire il portone con le chiavi sottratte fortuitamente a uno dei figli. In quel caso la donna, insieme a uno dei figli, sarebbe riuscita a spintonare la porta e respingere

l’ex marito che avrebbe inveito contro di loro. A quel punto, la donna ha sporto denuncia nei confronti dell’ex marito.