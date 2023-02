Palermo: scoppia bombola in una casa. Ferita una persona. Sgomberati diversi residenti

I vigili del fuoco sono intervenuti a Palermo, in via Maddalena, dove è esplosa una bombola di gas in un edificio. Nello scoppio una persona è rimasta ferita, non sarebbe in pericolo di vita. Sono state sgomberate una decina di condomini della palazzina interessata dall’esplosione e da quella attigua. Sempre a Palermo si è registrato il decesso di una donna disabile di 73 anni. L’appartamento in cui viveva, lungo via Maltese, ha preso fuoco.