Palermo, scoperte due serre indoor per la coltivazione della marijuana

Due serre per la coltivazione di marijuana indoor sono state scoperte dai carabinieri della compagnia di Partinico, in provincia di Palermo. Nel primo caso è finito in manette un 53enne di Borgetto, che deve rispondere di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito la sua abitazione scoprendo una serra con 290 piante di cannabis, dell’altezza di un metro e mezzo ciascuna. Trovati anche due chili di infiorescenze già essiccate in una stanza. L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto il carcere per l’uomo. Arresto anche per un 45enne partinicese, finito però ai domiciliari. L’uomo, fermato a bordo di un’auto, è stato trovato in possesso di uno zaino con 160 grammi di marijuana. Anche in questo caso, la perquisizione presso l’abitazione ha portato alla scoperta di una serra indoor con impianto di areazione per la coltivazione di 52 piante di cannabis, oltre che di 500 grammi di marijuana già essiccata.