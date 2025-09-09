Catania, in scooter con una pistola carica: 61enne arrestato a San Giovanni Galermo

Andava in giro in scooter con una pistola semiautomatica calibro 9×19 nascosta nella cintura, completa di caricatore e colpo in canna. La polizia di Stato lo ha fermato e arrestato nel quartiere San Giovanni Galermo, a Catania, durante i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla questura. Il 61enne è stato colto in flagranza per i reati di detenzione e porto illegale di arma da sparo e munizionamento. L’operazione è scattata dopo attività info-investigativa che aveva segnalato possibili movimenti sospetti legati al porto abusivo di armi. Gli agenti hanno predisposto un servizio mirato, bloccando l’uomo mentre percorreva le vie del quartiere a bordo dello scooter.

La perquisizione ha confermato i sospetti: nella cintola dell’indagato è stata trovata la pistola con 15 colpi già inseriti. Sulla pedana del mezzo sono stati rinvenuti un secondo caricatore rifornito con altre 15 cartucce e una scatola contenente ulteriori 50 proiettili dello stesso calibro. Tutto il materiale è stato sequestrato per gli accertamenti balistici, che serviranno a verificare se l’arma sia stata utilizzata in precedenti episodi delittuosi. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di piazza Lanza.