Scontro tra tre veicoli sulla Ss 189: morte due persone, strada chiusa

Un incidente mortale si è verifica poco fa lungo la strada statale 189 Valle del Platani. Nello scontro tra tre veicoli sono morte due persone. Si tratta di Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio, di 68 e 39 anni. Il primo nato a Lercara Friddi, il secondo a Palazzo Adriano, sempre nel Palermitano. L’incidente ha coinvolto una Bmw e una Peugeot. Il conducente dell’altra auto, 58 anni, di Mussomeli (in provincia di Caltanissetta), è rimasto illeso. Al momento è chiusa la strada statale al chilometro sette e in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (in provincia di Palermo). Sul posto ci sono i carabinieri, il personale sanitario con le ambulanze del 118 e le squadre dell’Anas.