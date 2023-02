Scontro moto-auto a Carlentini. Morto un 42enne. Insieme al fratello gestiva paninoteca

Un uomo di 42 anni, Dario Greco, è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in via Morelli, a Carlentini, in provincia di Siracusa L’uomo, titolare di una paninoteca ambulante, era in sella alla sua moto e, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato con un’auto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini dove è stato deciso il trasporto al San Marco di Catania. Sottoposto a un intervento chirurgico, Greco nella notte è deceduto. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.